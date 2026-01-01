Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Loại truyền động
thủ công
Hiệu suất diện tích tối đa (m²/h)
2800
Bề rộng vận hành (mm)
480
Bề rộng vận hành với một chổi biên (mm)
700
Dung tích bình chứa gộp/thuần (l)
42 20
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
22
Trọng lượng, sãn sàng vận hành (Kg)
23
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
25.894
Kích thước bao bì (D x R x C) (mm)
795 400 935
Kích thước (D x R x C) (mm)
1300 765 1035
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
Hướng dẫn sử dụng
Các lĩnh vực ứng dụng