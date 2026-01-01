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    Grey Kärcher push sweeper with black handle, large wheels, and front rotating brush on a white background.

    Xe quét

    KM 70/20 C

    Mã đơn hàng: 1.517-106.0

    • Chổi lăn và chổi biên thay đổi liên tục
    Yêu cầu báo giá