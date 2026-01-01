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    Kärcher push sweeper with a large handle, grey body, and rotating brush, designed for outdoor cleaning tasks.

    Xe quét

    KM 70/20 C

    Mã đơn hàng: 1.517-130.0

    Yêu cầu báo giá