Các lĩnh vực ứng dụng

Để làm sạch các sảnh sản xuất, nhà kho và sảnh hậu cần, cũng như các khu vực chất hàng

Để làm sạch bãi đậu xe và trạm dịch vụ

Để làm sạch các khu vực như sân trường và trong môi trường thành phố