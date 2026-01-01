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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Xe quét
Mã đơn hàng: 1.517-231.0
Nền tảng pin
Nền tảng pin 36V
Loại truyền động
thủ công
Hiệu suất diện tích tối đa (m²/h)
3920
Bề rộng vận hành (mm)
480
Bề rộng vận hành với một chổi biên (mm)
700
Bề rộng vận hành với hai chổi biên (mm)
980
Dung tích bình chứa gộp/thuần (l)
45 20
Diẹn tích màng lọc (m²)
0.6
Loại pin
Pin có thể thay thế
Điện áp (V)
36
Số lượng pin cần thiết (Unit)
1
Thời gian hoạt động mỗi lần sạc pin (h)
Tối đa 2 Tối đa 1.6
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
33.468
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
40.2
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
Hướng dẫn sử dụng
Các lĩnh vực ứng dụng