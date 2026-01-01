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    Grey Kärcher push sweeper with dual rotating brushes, large wheels, and a handlebar, designed for outdoor cleaning tasks.

    Xe quét

    KM 70/30 C BP 2SB

    Mã đơn hàng: 1.517-231.0

    • Bề rộng làm việc 980 mm, hiệu suất làm sạch 3.920 m²/giờ, dung tích thùng chứa 20 lít.
    Yêu cầu báo giá