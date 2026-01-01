Xe quét KM 70/30 C Bp Anniversary Edition | Kärcher

Xe quét đẩy tay KM 70/30 C Anniversary Edition là giải pháp hiệu quả và hiệu suất cao giúp làm sạch các bề mặt cứng trong nhà và ngoài trời. Chổi chính, chổi bên và hệ thống hút sử dụng pin ắcquy giúp tăng đáng kể sự thoải mái khi làm việc: người dùng có thể quét các góc và khu vực khó tiếp cận một cách dễ dàng với lực ít hơn đáng kể. Bộ lọc xếp phẳng với lực hút chủ động giúp giảm bụi phát sinh ngay cả khi loại bỏ lượng lớn bụi mịn và giữ cho môi trường làm việc sạch sẽ. Chổi chính có thể được điều chỉnh với 6 cấp lực giúp tăng hiệu suất làm sạch cho các bề mặt khác nhau. Kệ tiện dụng để các thiết bị bổ sung, chẳng hạn như xô và dụng cụ nhặt rác, giúp công việc dễ dàng hơn. Việc bảo trì cũng đơn giản, không cần dụng cụ để thay chổi bên và bộ lọc. Nền tảng pin Kärcher Battery Power+ 36 V cung cấp đủ năng lượng trong mọi tình huống. Pin có thể thay thế và được tháo rời dễ dàng. Pin và bộ sạc pin không nằm trong phạm vi giao hàng. Trọn bộ phụ kiện bao gồm: một dụng cụ nhặt rác và túi đựng phụ kiện.

Pin lithium-ion có thể thay thế Thời gian chạy của pin có thể được lựa chọn theo khu vực cần vệ sinh. Sạc nhanh và sạc trung gian để có thời gian hoạt động dài hơn và năng suất cao hơn. Hiển thị thời gian chạy của pin còn lại khi quét. Bộ lọc xếp phẳng có lực hút chủ động Giảm lượng bụi tạo ra và mang lại môi trường làm việc sạch sẽ. Thay thế màng lọc không cần dụng cụ. Hệ thống làm sạch bộ lọc thủ công đảm bảo kết quả quét tốt nhất, ngay cả với bụi mịn. Khu vực lưu trữ tiện dụng Các dụng cụ làm sạch có thể được mang theo trên máy. Tăng hiệu quả và tiết kiệm công sức cho bạn. Có thể thu gom và xử lý bụi bẩn thô một cách dễ dàng. Tay cầm đẩy có thể xoay và điều chỉnh theo ba vị trí Tay đẩy có thể gấp được để tiết kiệm không gian chứa Có thể điều chỉnh theo chiều cao khác nhau của người dùng.