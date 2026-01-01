Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Xe quét KM 70/30 C BP | Kärcher

    Grey Kärcher push sweeper with dual rotating brushes and a handle, designed for outdoor cleaning tasks.

    Xe quét

    KM 70/30 C BP

    Mã đơn hàng: 1.517-230.0

    • Bề rộng làm việc 980 mm, hiệu suất làm sạch 3.920 m²/giờ, dung tích thùng chứa 20 lít.
    Yêu cầu báo giá