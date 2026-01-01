Xe quét KM 70/30 C BP | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
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Xe quét
Mã đơn hàng: 1.517-230.0
Nền tảng pin
Nền tảng pin 36V
Loại truyền động
thủ công
Hiệu suất diện tích tối đa (m²/h)
3920
Bề rộng vận hành (mm)
480
Bề rộng vận hành với một chổi biên (mm)
700
Bề rộng vận hành với hai chổi biên (mm)
980
Dung tích bình chứa gộp/thuần (l)
45 20
Loại pin
Pin có thể thay thế
Điện áp (V)
36
Số lượng pin cần thiết (Unit)
1
Thời gian hoạt động mỗi lần sạc pin (h)
Tối đa 2.2 Tối đa 2.7
Thời gian sạc pin bằng sạc nhanh 80%/100% (min)
98 138
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
32
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
38.732
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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