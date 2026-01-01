Xe quét KM 70/30 C BP | Kärcher

Pin lithium-ion có thể thay thế

Thời gian chạy của pin có thể được lựa chọn theo khu vực cần vệ sinh. Sạc nhanh và sạc trung gian để có thời gian hoạt động dài hơn và năng suất cao hơn. Hiển thị thời gian chạy của pin còn lại khi quét.