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    Kärcher walk-behind floor sweeper with a grey body, black wheels, and a large brush on the front left side.

    Xe quét

    KM 70/30 C Bp Pack Adv

    Mã đơn hàng: 1.517-213.0

    • Với đồ sạc và pin (dòng Bp Pack)
    • Chổi chính và chổi biên dùng điện
    • Chổi lăn và chổi biên thay đổi liên tục
    Yêu cầu báo giá