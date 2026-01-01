Xe quét đẩy tay KM 70/30 C là sự kế thừa thành công của KSM 690. Sự phát triển thành công dựa trên thiết bị quét KM 70/20 C với các tính năng nổi bật. Chổi chính và chổi biên của KM 70/30 C được sử dụng bằng điện nên khi quét tại các góc rất đơn giản. Chổi chính và chổi biên có thể điều chỉnh chiều cao dễ dàng nên có thể thích ứng cho các bề mặt khác nhau. Lăn chổi chính được thức hiện nhanh chóng bằng nút tay cầm 6 bước. Pin 12-V và bộ sạc tương ứng được đặt trên máy.

Tay đẩy điều chỉnh được Vừa an toàn vừa hiệu quả nhờ ba tư thế chiều cao. Có thể gập lại để tiết kiệm không gian cất đặt. Khái niệm thiết kế EASY-Operation Dễ dàng sử dụng thay đổi chương trình. Dễ dàng di chuyển Tay cầm trước và sau để dễ dàng di chuyển và vận chuyển trên xe ô tô Bánh xe nhô ra giúp vận chuyển thiết bị các bước dễ dàng hơn Hút bụi mịn (chỉ cho dòng Adv) Quạt hút bằng điện để loại bỏ bụi mịn khỏi thùng chứa rác Có thể ngắt khi đang quét sàn ướt