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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Xe quét
Mã đơn hàng: 1.517-214.0
Loại truyền động
thủ công
Hiệu suất truyền động (V / W)
12 / 150
Hiệu suất diện tích tối đa (m²/h)
2800
Bề rộng vận hành (mm)
480
Bề rộng vận hành với một chổi biên (mm)
700
Dung tích bình chứa gộp/thuần (l)
42 20
Thời gian vận hành (h)
3.5
Thời gian sử dụng pin (h)
2.5
Thời gian sạc ắc-quy (h)
12
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
45.1
Trọng lượng, sãn sàng vận hành (Kg)
44
Kích thước (D x R x C) (mm)
1200 770 1050
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
Hướng dẫn sử dụng
Hướng dẫn sử dụng
Các lĩnh vực ứng dụng