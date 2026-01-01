Xe quét đẩy tay KM 70/30 C là dòng sản phẩm chuyên dụng cải tiến của KSM 690. Cải tiến dựa trên công nghệ KM 70/20 C với các tính năng vượt trội. Chổi lăn chính và chổi biên của KM 70/30 C được vận hành bằng điện, do vậy việc quét góc nhà trở nên quá đơn giản. Tay đẩy điều chỉnh trong 3 giai đoạn, có thể gấp gọn và dễ sử dụng. Chổi lăn chính và chổi biên được điều chỉnh độ cao dễ dàng, do đó thích hợp với mọi loại bề mặt. Điều chỉnh chổi lăn chính một cách nhanh chóng bằng 6 bước bấm nút. Ắc-quy 12-V và bộ sạc tương ứng (230V, ổ cắm an toàn) ở trong máy.

Tay đẩy điều chỉnh được Vừa an toàn vừa hiệu quả nhờ ba tư thế chiều cao. Có thể gập lại để tiết kiệm không gian cất đặt. Khái niệm thiết kế EASY-Operation Dễ dàng sử dụng thay đổi chương trình. Dễ dàng di chuyển Tay cầm trước và sau để dễ dàng di chuyển và vận chuyển trên xe ô tô Hút bụi mịn (chỉ cho dòng Adv) Quạt hút bằng điện để loại bỏ bụi mịn khỏi thùng chứa rác Có thể ngắt khi đang quét sàn ướt