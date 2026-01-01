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Quốc gia: Việt Nam
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Xe quét hút
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 1.049-206.0Nhỏ gọn, linh hoạt và vận hành đơn giản: Xe quét hút đẩy tay KM 75/40 W Bp chạy bằng pin của chúng tôi gây ấn tượng khi làm sạch các khu vực trong nhà có diện tích hơn 600 m².
Loại truyền động
Điện
Bộ truyền động
Động cơ xoay chiều
Hiệu suất truyền động (V / W)
24 / 400
Hiệu suất diện tích tối đa (m²/h)
3375
Bề rộng vận hành (mm)
550
Bề rộng vận hành với một chổi biên (mm)
750
Bình chứa rác quét được (l)
40
Khả năng leo dốc (%)
12
Tốc độ vận hành (km/h)
4.5
Diẹn tích màng lọc (m²)
1.8
Thời gian sử dụng pin (h)
2.5
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
78
Trọng lượng, sãn sàng vận hành (Kg)
125
Kích thước (D x R x C) (mm)
1430 x 780 x 1180
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
Hướng dẫn sử dụng
Hướng dẫn sử dụng
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