Mọi thắc mắc xin liên hệ tại đây!

    Kärcher professional floor sweeper with grey body, black handle, and visible brush wheel.

    Xe quét hút

    KM 75/40 W Bp

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.049-206.0

    Nhỏ gọn, linh hoạt và vận hành đơn giản: Xe quét hút đẩy tay KM 75/40 W Bp chạy bằng pin của chúng tôi gây ấn tượng khi làm sạch các khu vực trong nhà có diện tích hơn 600 m².
    Yêu cầu báo giá