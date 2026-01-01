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    Kärcher professional floor sweeper with dual handles and yellow bristles, designed for industrial cleaning.

    Xe quét hút

    KM 75/40 W G

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.049-205.0

    Máy quét rác hút bụi dạng đẩy phía trước "quét dễ dàng" với động cơ chạy xăng Honda mạnh mẽ, đáng tin cậy là sản phẩm lý tưởng để vệ sinh triệt để các diện tích ngoài trời từ 600 m² mà không gây bụi. Thiết bị rất dễ sử dụng nhờ khái niệm vận hành EASY và thùng chứa rác di động có hệ thống đẩy. Kích thước nhỏ gọn và bộ truyền động dạng kéo giúp điều khiển dễ dàng.
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