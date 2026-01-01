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Quốc gia: Việt Nam
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Xe quét hút
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 1.049-205.0Máy quét rác hút bụi dạng đẩy phía trước "quét dễ dàng" với động cơ chạy xăng Honda mạnh mẽ, đáng tin cậy là sản phẩm lý tưởng để vệ sinh triệt để các diện tích ngoài trời từ 600 m² mà không gây bụi. Thiết bị rất dễ sử dụng nhờ khái niệm vận hành EASY và thùng chứa rác di động có hệ thống đẩy. Kích thước nhỏ gọn và bộ truyền động dạng kéo giúp điều khiển dễ dàng.
Loại truyền động
Xăng
Bộ truyền động
Động cơ bốn thì
Nhà sản xuất động cơ
Honda
Hiệu suất truyền động (W)
3300
Hiệu suất diện tích tối đa (m²/h)
3375
Bề rộng vận hành (mm)
550
Bề rộng vận hành với một chổi biên (mm)
750
Bình chứa rác quét được (l)
40
Khả năng leo dốc (%)
15
Tốc độ vận hành (km/h)
4.5
Diẹn tích màng lọc (m²)
1.8
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
84
Kích thước (D x R x C) (mm)
1430 x 750 x 1190
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
Hướng dẫn sử dụng
Hướng dẫn sử dụng
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