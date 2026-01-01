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    Kärcher ride-on floor sweeper with a steering wheel, seat, and visible rotating brush, designed for professional cleaning.

    Xe quét hút

    KM 85/50 R Bp

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.351-126.0

    • Thiết kế nhỏ gọn cho khả năng cơ động tối đa
    • Hoạt động dễ dàng và trực quan
    • Chổi biên khi chuyển hướng
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