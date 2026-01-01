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Quốc gia: Việt Nam
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Xe quét hút
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 1.351-126.0
Động cơ dẫn động
Động cơ xoay chiều
Hiệu suất truyền động (V / W)
24 / 1000
Loại truyền động
Điện
Hiệu suất diện tích tối đa (m²/h)
5100
Tối đa hiệu suất khu vực với 2 bàn chải biên (m²/h)
6510
Bề rộng vận hành (mm)
615
Bề rộng vận hành với một chổi biên (mm)
850
Bề rộng vận hành với hai chổi biên (mm)
1085
Điện áp ắc-quy (V)
24
Thời gian sử dụng pin (h)
2.5
Bình chứa rác quét được (l)
50
Khả năng leo dốc (%)
12
Tốc độ vận hành (km/h)
6
Diẹn tích màng lọc (m²)
2.3
Tích tải tối đa (Kg)
90
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
177.5
Trọng lượng, sãn sàng vận hành (Kg)
230
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
179.5
Kích thước (D x R x C) (mm)
1171 x 870 x 1136
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
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