Máy thổi lá LB 1060/36 Bp | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Nền tảng pin
Nền tảng pin 36V
Lưu lượng không khí (m³/h)
1060
(m/s)
65
(N)
19
Điện áp (V)
36
Thời gian hoạt động mỗi lần sạc pin (min)
Tối đa 30 Tối đa 40
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
8.8
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
10.8
Kích thước (D x R x C) (mm)
1597 x 546 x 470
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Hướng dẫn sử dụng
Hướng dẫn sử dụng
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