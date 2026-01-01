Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Máy thổi lá LB 1060/36 Bp | Kärcher

    Kärcher backpack leaf blower with black nozzle and ergonomic handle, featuring a padded harness for user comfort.

    Máy thổi lá

    LB 1060/36 Bp

    Mã đơn hàng: 1.042-509.0

    • Động cơ không chổi than
    Yêu cầu báo giá