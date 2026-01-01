Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Lọc rác | Kärcher

    Galvanised metal basket with a curved handle, featuring rectangular cutouts around the sides and vertical slits at the base.

    Lọc rác

    Mã đơn hàng: 2.642-532.0

    Gầu thép mạ kẽm để thu gom chất bẩn thô và để cố định ống hút ở khu vực bên ngoài.
    Yêu cầu báo giá