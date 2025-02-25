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    Máy phun rửa áp lực cao nước nóng dòng Middle

    Việc dọn dẹp tại các công trường xây dựng hoặc trong lĩnh vực nông nghiệp là công việc vất vả. Máy phun rửa áp lực cao nước nóng dòng Middle của chúng tôi được thiết kế để làm chính xác điều đó. Chúng có thể đi kèm với các phụ kiện cao cấp và thiết kế công thái học, hoặc tập trung vào thao tác cực kỳ đơn giản và thiết kế bền bỉ – tùy thuộc vào nhu cầu. Trong mọi trường hợp, chúng luôn cung cấp chất lượng cao và hiệu suất tối đa – với áp suất tối đa 210 bar và lưu lượng 1000 lít/giờ. Đây là những mẫu máy mới trong dòng Middle.

    HDS dòng Middle: Sự đổi mới này giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn.

    Các thiết bị HDS của chúng tôi kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất cao và thiết kế công thái học. Hãy kỳ vọng vào mức độ sáng tạo cao nhất, chất lượng không thoả hiệp và tính thân thiện với người dùng tối đa - những sản phẩm này thuộc phân khúc cao cấp.

    Ergonomics ở mức tốt nhất

    Khi sử dụng máy phun rửa áp lực cao nước nóng, yếu tố công thái học là yếu tố quan trọng nhất để mang lại trải nghiệm thoải mái cho người sử dụng. Các máy phun rửa áp lực cao nước nóng trong dòng sản phẩm cao cấp được trang bị súng áp lực cao EASY!Force tiêu chuẩn. Súng sử dụng lực phản hồi của tia nước áp lực cao để giảm lực giữ cho người dùng xuống gần như bằng không. Công suất có thể được điều chỉnh thông qua Servo Control bằng cách sử dụng tín hiệu kích hoạt. Cây giáo bằng thép không gỉ dài 1050 milimét có thể xoay được, giúp công việc trở nên dễ dàng hơn nhiều.

    Middle class hot water high-pressure cleaners
    Ultra Guard hose with Teflon® coating

    Sáng tạo vì người dùng

    Việc lắp đặt ống cao áp tốn thời gian và gây căng thẳng, đó là lý do tại sao thiết bị được trang bị một cuộn ống tự động có thể giảm thời gian lắp đặt lên đến 50%. Ống dẫn dài 20 mét có thể cuộn và mở ra một cách dễ dàng, ngay cả ở góc nghiêng lên đến 45°. Nhờ chức năng ANTI!Twist, nó không bị rối trong quá trình sử dụng. Một điểm cộng nữa: Ống Ultra Guard được phủ Teflon® và thiết lập tiêu chuẩn mới về khả năng chống mài mòn.

    Tính thân thiện với người dùng từ A đến Z

    Với khái niệm vận hành EASY của chúng tôi, chúng tôi mong muốn việc sử dụng thiết bị trở nên đơn giản nhất có thể. Một trong những cách chúng tôi thực hiện điều này là bằng cách thiết kế bộ điều chỉnh, vốn điều chỉnh lưu lượng và áp suất, có thể truy cập trực tiếp qua một lỗ mở trên nắp. Nếu tất cả các thiết lập đều ở mức tối thiểu, chế độ hơi nước sẽ được kích hoạt. Nhiệt độ có thể được điều chỉnh thông qua bảng điều khiển. Các tùy chọn lưu trữ tiện lợi cũng rất đa dạng đối với máy phun rửa áp lực cao nước nóng của chúng tôi: vòi phun, dây nguồn, đầu phun và các dụng cụ có thể được cất gọn trên thiết bị. Đối với các mẫu không có cuộn ống tự động, thay vào đó có một ngăn lưu trữ bổ sung. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, máy giặt được trang bị 2 bình chứa chất tẩy rửa với chức năng đo lường chính xác và xả nước, và tất cả các bộ phận cần bảo trì đều có thể tiếp cận nhanh chóng.

    EASY operation concept for the super class hot water high-pressure cleaners
    Super class hot water high-pressure cleaners

    Dễ dàng điều khiển

    Các máy phun rửa áp lực cao nước nóng của chúng tôi được thiết kế theo nguyên lý jogger để việc di chuyển chúng trở nên dễ dàng nhất có thể. Điều này trở nên dễ dàng hơn nhờ vào lốp xe lớn, 1 bánh xe xoay, bậc bước chân và tay cầm công thái học.

    Sống lâu

    Vật liệu chất lượng cao và công nghệ đã được kiểm chứng giúp máy phun rửa áp lực cao nước nóng của chúng tôi trở thành một khoản đầu tư an toàn. Máy bơm piston hướng trục với pít-tông gốm, động cơ điện 4 cực làm mát bằng nước và hoạt động chậm, cùng công nghệ đốt đã được chứng minh, đảm bảo tuổi thọ cao. Vỏ nhựa bảo vệ tất cả các bộ phận nhạy cảm ngay cả trong những tình huống khắc nghiệt. Cũng được trang bị là bể tẩy cặn giúp ngăn ngừa quá trình cặn vôi hóa - một ưu điểm giúp tăng tuổi thọ của các cuộn dây sưởi, đặc biệt là ở những khu vực có nước cứng.

    Interior of the super class hot water high-pressure cleaners
    eco!efficiency mode

    Bền vững chỉ với một nút bấm

    Chế độ eco!efficiency có thể được kích hoạt tùy thuộc vào loại và lượng bẩn cũng như mức độ bẩn. Điều này cho phép vệ sinh tiết kiệm năng lượng và bền vững ở nhiệt độ 60 °C.

    100% độ tin cậy hoạt động

    Một bộ lọc nước lớn, van an toàn, bộ điều khiển nhiệt độ, cảm biến khí thải và hệ thống giảm chấn mềm (SDS) đảm bảo độ tin cậy hoạt động được duy trì liên tục.

    Operating reliability with the super class hot water high-pressure cleaners

    Cuộn ống tự động

    Bạn đã chán ngấy việc phải đối phó với vòi nước áp lực cao? Cuộn ống tự động sẽ chấm dứt tình trạng đó. Nó cuộn và mở cuộn ống một cách gọn gàng - ngay cả khi thực hiện ở góc nghiêng lên đến 45°. Chức năng ANTI!Twist cũng đảm bảo ống không bị rối. Điều này giúp giảm thời gian thiết lập lên đến 50%.

    Ống Ultra Guard

    Ống dẫn dài 20 mét có lớp phủ Teflon® rất bền bỉ, chống trầy xước và do đó phù hợp để chịu được điều kiện hoạt động khắc nghiệt nhất.

    Súng áp lực cao EASY!Force

    Súng áp lực cao EASY!Force giúp người dùng giảm mệt mỏi ngay cả trong các phiên làm việc kéo dài. Điểm nhấn: Lực phản hồi của tia nước áp lực cao làm giảm lực giữ đối với người dùng xuống gần như bằng không. Van toàn gốm cũng đảm bảo tuổi thọ sử dụng dài hơn khoảng 5 lần so với các loại súng áp lực cao khác.

    Hoạt động đơn giản

    Khái niệm vận hành EASY được thiết kế để giúp việc sử dụng thiết bị trở nên đơn giản nhất có thể. Ví dụ, bộ điều chỉnh để thiết lập lưu lượng và áp suất có thể truy cập trực tiếp qua một lỗ mở trên nắp. Nếu tất cả các thiết lập đều ở mức tối thiểu, chế độ hơi nước sẽ được kích hoạt. Nhiệt độ có thể được điều chỉnh thông qua bảng điều khiển. Lốp xe lớn, bánh xe xoay, bậc bước chân và tay cầm công thái học giúp việc di chuyển trở nên dễ dàng. Các thiết bị thuộc lớp siêu cấp được trang bị thêm một bánh xe phụ.

    Các giải pháp lưu trữ tiện lợi

    Tất cả các máy phun rửa áp lực cao bằng nước nóng trong dòng sản phẩm cao cấp đều được trang bị các tùy chọn lưu trữ tiện lợi tích hợp sẵn. Cây giáo, dây nguồn, vòi phun và các dụng cụ có thể được lưu trữ trên thiết bị. Đối với các mẫu không có cuộn ống tự động, thay vào đó có một ngăn lưu trữ bổ sung.

    2+1: Bình chứa chất tẩy rửa và chất tẩy cặn vôi

    Máy phun rửa áp lực cao bằng nước nóng được trang bị 2 bình chứa chất tẩy rửa (10 lít/20 lít), đảm bảo liều lượng chính xác và có chức năng xả nước. Ngoài ra, còn có một bể chứa chất tẩy cặn vôi, nơi có thể đổ chất tẩy cặn (RM 110) vào nếu cần thiết. Điều này cũng giúp bảo vệ các cuộn dây sưởi khỏi bị cặn vôi hóa nếu sử dụng nước cứng để vệ sinh, ví dụ như.

    Các bộ phận bền bỉ

    Để đảm bảo chất lượng cao và độ bền, các thiết bị của chúng tôi được trang bị các linh kiện chất lượng cao. Các thành phần này bao gồm máy bơm piston hướng trục với pít-tông gốm, động cơ điện 4 cực làm mát bằng nước và hoạt động chậm, cùng với công nghệ đốt đã được chứng minh. Vỏ nhựa bảo vệ tất cả các bộ phận nhạy cảm ngay cả khi sử dụng trong điều kiện khắc nghiệt.

    Tính năng an toàn

    Một bộ lọc nước lớn, van an toàn, bộ điều khiển nhiệt độ, cảm biến khí thải và hệ thống giảm chấn mềm (SDS) đảm bảo độ tin cậy hoạt động được duy trì liên tục.

    HDS dòng Middle Classic: Đối tác đáng tin cậy cho những công việc khó khăn

    Các thiết bị Classic của chúng tôi được thiết kế dành cho các ứng dụng khắc nghiệt. Công nghệ đáng tin cậy, vận hành đơn giản và cấu trúc chắc chắn. Phụ kiện vừa vặn và chất lượng cao với giá cả hợp lý - đó chính là dòng sản phẩm Classic.

    Bền bỉ và chắc chắn

    Máy phun rửa áp lực cao nước nóng, được thiết kế cho điều kiện làm việc khắc nghiệt - đây là các thiết bị HDS Classic của chúng tôi. Chúng có khung thép ống và bơm trục khuỷu chắc chắn, mạnh mẽ với pít-tông gốm. Động cơ điện 4 cực làm mát bằng nước, hoạt động chậm đã được chứng minh là rất bền bỉ. Một bộ lọc nước lớn giúp ngăn chặn các hạt bụi bẩn lớn xâm nhập vào thiết bị, từ đó ngăn ngừa hư hỏng cho bơm.

    Interior of the middle class Classic hot water high-pressure cleaners
    eco!efficiency mode

    Mạnh mẽ và bền vững

    Các thiết bị thuộc dòng Middle cung cấp áp suất làm việc lên đến 210 bar và lưu lượng tối đa 1000 lít/giờ. Điều này có nghĩa là ngay cả những vết bẩn cứng đầu nhất cũng không thể chống lại. Chế độ eco!efficiency có thể được kích hoạt tùy thuộc vào loại và lượng bẩn cũng như mức độ bẩn. Điều này cho phép vệ sinh tiết kiệm năng lượng và bền vững ở nhiệt độ 60 °C.

    Dễ sử dụng và dễ bảo trì

    Khái niệm vận hành EASY giúp các thiết bị của chúng tôi trở nên rất dễ sử dụng. Ví dụ, lượng nước và áp suất có thể được điều chỉnh riêng biệt trực tiếp trên bơm. Nút xoay trung tâm giúp thao tác một cách trực quan. Ngoài ra, các phụ kiện như ống phụ kiện hoặc vòi phun có thể được cất gọn gàng trên thiết bị một cách nhanh chóng. Nhờ thiết kế mở, tất cả các thành phần cần thiết để sử dụng đều có thể truy cập nhanh chóng, điều này đảm bảo mức độ bảo trì cao.

    Super class Classic hot water high-pressure cleaners
    The tubular steel frame of the medium class hot water high-pressure cleaners

    An toàn và di động

    Lốp xe lớn chống thủng đảm bảo di chuyển dễ dàng và hoạt động trơn tru ngay cả trên địa hình gồ ghề. Ngoài ra, móc cẩu được tích hợp trên khung thép ống để thuận tiện cho việc nâng hạ bằng cẩu.

    Kinh tế

    Các máy phun rửa áp lực cao nước nóng trong dòng HDS Classic tập trung vào các chức năng cơ bản thiết yếu và các phụ kiện của chúng được tối giản hóa đến mức cần thiết. Điều này đảm bảo rằng chất lượng và hiệu suất TOP của Kärcher được cung cấp với mức giá hợp lý.

    Accessories for the super class Classic hot water high-pressure cleaners

    Các giải pháp lưu trữ tiện lợi

    Công việc vệ sinh thường được thực hiện trong điều kiện áp lực thời gian rất lớn, chính vì vậy việc tổ chức tốt là rất quan trọng. Các thiết bị HDS Classic do đó được trang bị một ngăn chứa tích hợp, nơi có thể lưu trữ an toàn các phụ kiện bổ sung như vòi phun, kính bảo hộ hoặc găng tay.

    Bình nhiên liệu 30 lít

    Công nghệ đốt đã được kiểm chứng và tin cậy đảm bảo nước nóng được sản xuất một cách hiệu quả. Kết hợp với bình nhiên liệu dung tích 30 lít, người dùng có thể dành thời gian cần thiết cho công việc của mình.

    Chế độ eco!efficiency

    Chế độ eco!efficiency có thể được kích hoạt tùy thuộc vào loại và lượng bẩn cũng như mức độ bẩn. Điều này cho phép quá trình làm sạch được thực hiện ở nhiệt độ 60 °C một cách tiết kiệm năng lượng và bền vững.

    Khung thép ống có móc cẩu

    Máy phun rửa áp lực cao nước nóng HDS Classic được trang bị khung thép ống chắc chắn. Điều này cho phép nâng thiết bị bằng cần cẩu.

    Lốp xe chống thủng

    Những người làm việc tại các công trường xây dựng, trong lĩnh vực nông nghiệp hoặc trong môi trường công nghiệp cần công nghệ đáng tin cậy. Mọi chi tiết nhỏ đều quan trọng, đó là lý do tại sao lốp xe chống thủng giúp di chuyển dễ dàng và hoạt động trơn tru ngay cả trên địa hình gồ ghề.

    Hoạt động đơn giản

    Lượng nước và áp suất có thể được điều chỉnh riêng biệt trực tiếp trên bơm, và thiết bị được vận hành một cách trực quan thông qua núm xoay trung tâm.

    Các bộ phận bền bỉ

    Phiên bản cơ bản của máy phun rửa áp lực cao nước nóng mới được trang bị các linh kiện chất lượng cao, được thiết kế để đảm bảo độ bền cao. Các thiết bị này bao gồm bơm trục khuỷu có pít-tông gốm và động cơ điện 4 cực làm mát bằng nước, chạy chậm.

    Súng áp lực cao truyền thống

    Súng áp lực cao truyền thống của Kärcher cho phép làm sạch một cách chính xác và tập trung.

    Bảo trì trở nên dễ dàng

    Vì máy phun rửa áp lực cao nước nóng Classic có thiết kế mở, tất cả các bộ phận của thiết bị đều dễ dàng tiếp cận và công việc bảo trì có thể được hoàn thành nhanh chóng.