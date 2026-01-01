Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Loại truyền động
Đi-ê-zen
Nhà sản xuất động cơ
VM
Phân loại động cơ (kW)
75
Công suất khối (cm³)
2970
Hình trụ
4
(l)
70
Tốc độ di chuyển (km/h)
- 60
Bề rộng vận hành với hai chổi biên (mm)
2625
(mm)
2710
Bình chứa rác quét được (l)
2500
Bồn nước ( / l)
120 / 400
Bình chứa nước sạch (l)
200
( )
390
Wheelbase (mm)
1980
Tổng trọng lượng cho phép (Kg)
6000
Kích thước (D x R x C) (mm)
4491 x 1300 x 1999
Thiết bị