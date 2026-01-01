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    Kärcher street sweeper with rotating brushes and enclosed cab, featuring a mounted light on top.

    Xe quét đô thị

    MC 250

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.442-260.2

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