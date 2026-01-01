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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Xe quét đô thị
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 1.442-252.2
Loại truyền động
Đi-ê-zen
Động cơ dẫn động
Dẫn động bốn bánh
Nhà sản xuất động cơ
Yanmar
Phân loại động cơ (kW)
26
Công suất khối (cm³)
1650
Hình trụ
3
(l)
41
Tiêu chuẩn khí thải
STAGE V
Tốc độ di chuyển (km/h)
- 25
Bề rộng vận hành với hai chổi biên (mm)
1630
(mm)
2175
Bình chứa rác quét được (l)
1000
Bồn nước ( / l)
/ 150
Bình chứa nước sạch (l)
185
Wheelbase (mm)
1500
Tổng trọng lượng cho phép (Kg)
2500
Kích thước (D x R x C) (mm)
3237 x 1070 x 1980
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
Các lĩnh vực ứng dụng