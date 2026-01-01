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    Kärcher street sweeper with three rotating brushes, enclosed cab, and grey body, designed for outdoor cleaning tasks.

    Xe quét đô thị

    MC 80

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.442-252.2

    • Buồng lái rộng với thể tích 1.45 m³
    • Động cơ diesel thân thiện với môi trường với bộ lọc hạt tùy chọn
    • Kiểm soát chổi riêng và nâng
    Yêu cầu báo giá