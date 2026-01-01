Miếng đệm (bao gồm cả đầu phun dạng vít) | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 5.394-294.0Đảm bảo làm sạch mặt bằng an toàn liên tục, ví dụ: cho lốp xe và thân xe. Giúp ngăn ngừa thiệt hại cho các bề mặt nhạy cảm. Gắn trực tiếp vào vòi phun.
Ren kết nối
M22 x 1,5
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.052
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com