Miếng đệm (bao gồm cả đầu phun dạng vít) | Kärcher

Mã đơn hàng : 5.394-294.0

Đảm bảo làm sạch mặt bằng an toàn liên tục, ví dụ: cho lốp xe và thân xe. Giúp ngăn ngừa thiệt hại cho các bề mặt nhạy cảm. Gắn trực tiếp vào vòi phun.