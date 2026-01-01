Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Miếng đệm (bao gồm cả đầu phun dạng vít) | Kärcher

    Black Kärcher nozzle accessory with a conical shape and ribbed connector, placed on a white background.

    Miếng đệm (bao gồm cả đầu phun dạng vít)

    Mã đơn hàng: 5.394-294.0

    Đảm bảo làm sạch mặt bằng an toàn liên tục, ví dụ: cho lốp xe và thân xe. Giúp ngăn ngừa thiệt hại cho các bề mặt nhạy cảm. Gắn trực tiếp vào vòi phun.
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