Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Nhà vệ sinh và phun xịt máng nước mưa | Kärcher

    Curved stainless steel lance with black plastic nozzle, isolated on a white background.

    Nhà vệ sinh và phun xịt máng nước mưa

    Mã đơn hàng: 4.112-029.0

    Ống thép không gỉ cho WC và máng xối có thêm vòi phun. Hình dạng đặc biệt giúp làm sạch hiệu quả, và vệ sinh máng xối và nhà vệ sinh.
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