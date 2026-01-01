NT 20/1 Me Classic là máy hút bụi khô và ướt mạnh mẽ, nhỏ gọn thuộc dòng NT Classic. Máy được trang bị bình chứa 20 lít và gây ấn tượng với Easy Service Concept, chi phí vận hành và bảo trì thấp, công nghệ lọc đáng tin cậy. Với tuabin 1.500 watt mạnh mẽ, máy hút bụi giúp làm việc nhẹ nhàng với mọi loại bụi bẩn. Máy lý tưởng cho một lượng nhỏ chất lỏng, và bụi bẩn.

Nhỏ gọn, mạnh mẽ và di động Độ ổn định tuyệt vời, khả năng điều khiển xoay dễ dàng và di chuyển thuận tiện nhờ hình dáng mỏng nhỏ và bốn con lăn lái. Bộ giảm xóc giúp bảo vệ toàn diện chắc chắn cho máy hút bụi và thiết bị. Công suất hút tuyệt vời Các thiết bị NT Classic với tua-bin 1.500 W mạnh mẽ có thể loại bỏ nhiều loại chất bẩn một cách đáng tin cậy. Đem lại kết quả vệ sinh tuyệt vời. Bảo dưỡng và tiện nghi Nhanh khác thường: Khái niệm thiết kế Easy Service cho phép tháo rời motor chỉ trong 44 giây Khả năng thay đổi motor nhanh chóng vừa tiết kiệm đáng kể thời gian lẫn chi phí. Hiệu quả nhưng vẫn tối giản Giỏ màng lọc cố định cỡ lớn đảm bảo khả năng cách ly bụi tối đa và cho phép hút lâu dài mà không cần túi lọc. Không tốn chi phí dành cho túi lọc.