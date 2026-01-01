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    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with long hose and floor nozzle, grey and black design, set on a white background.

    Máy hút bụi khô và ướt

    NT 20/1 Me Classic

    Mã đơn hàng: 1.428-540.0

    Máy hút bụi khô/ẩm NT 20/1 Me Classic kiểu dáng nhỏ gọn, mạnh mẽ với thùng chứa 20 lít có khả năng loại bỏ mọi loại chất bẩn một cách đáng tin cậy.
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