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Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy hút bụi khô và ướt
Mã đơn hàng: 1.428-540.0Máy hút bụi khô/ẩm NT 20/1 Me Classic kiểu dáng nhỏ gọn, mạnh mẽ với thùng chứa 20 lít có khả năng loại bỏ mọi loại chất bẩn một cách đáng tin cậy.
Số pha (Ph)
1
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Lưu lượng khí (l/s)
59
Lực hút (mbar / kPa)
227 / 22.7
Dung tích thùng chứa (l)
20
Vật liệu thùng chứa
Thép không gỉ
Công suất (W)
1500
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
35
Chiều dài dây điện (m)
6.5
Độ ồn (dB(A))
78
Màu sắc
Bạc
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
7.4
Kích thước (D x R x C) (mm)
375 x 360 x 520
Phạm vi cung cấp
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