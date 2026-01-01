Được trang bị hệ thống Easy Service thông minh, máy hút bụi khô và ướt NT 30/1 Classic với bộ lọc hộp tiên tiến của chúng tôi rất tiết kiệm trong việc bảo trì và bảo dưỡng. Điều này cũng được đảm bảo với rổ lọc cố định lớn có thể tách bụi tùy chọn và hút bụi liên tục mà không cần túi lọc. Cỗ máy mạnh mẽ với thùng chứa 30 lít có tuabin 1500 Watt giúp hút bụi dễ dàng với lượng bụi cỡ trung bình, bụi bẩn thô và chất lỏng và cũng rất dễ điều động nhờ kích thước nhỏ gọn.

Nhỏ gọn, mạnh mẽ và di động Độ ổn định tuyệt vời, khả năng điều khiển xoay dễ dàng và di chuyển thuận tiện nhờ hình dáng mỏng nhỏ và bốn con lăn lái. Bộ giảm xóc giúp bảo vệ toàn diện chắc chắn cho máy hút bụi và thiết bị. Công suất hút tuyệt vời Đem lại kết quả vệ sinh tuyệt vời. Bảo dưỡng và tiện nghi Nhanh khác thường: Khái niệm thiết kế Easy Service cho phép tháo rời motor chỉ trong 44 giây Khả năng thay đổi motor nhanh chóng vừa tiết kiệm đáng kể thời gian lẫn chi phí. Hiệu quả nhưng vẫn tối giản Rổ lọc cố định lớn có thể tách bụi tùy chọn và hút bụi liên tục mà không cần túi lọc. Không tốn chi phí dành cho túi lọc.