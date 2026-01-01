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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy hút bụi khô và ướt
Mã đơn hàng: 1.428-569.0
Số pha (Ph)
1
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Lưu lượng khí (l/s)
59
Lực hút (mbar / kPa)
227 / 22.7
Dung tích thùng chứa (l)
28
Vật liệu thùng chứa
Thép không gỉ
Công suất (W)
1300
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
35
Chiều dài dây điện (m)
5
Độ ồn (dB(A))
78
Màu sắc
Bạc
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
8
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
10
Kích thước (D x R x C) (mm)
380 x 365 x 640
Phạm vi cung cấp
Hướng dẫn sử dụng
Các lĩnh vực ứng dụng