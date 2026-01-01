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    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with a silver body, black top, and long hose on wheels.

    Máy hút bụi khô và ướt

    NT 30/1 Me Classic *CN

    Mã đơn hàng: 1.428-569.0

    • Khái niệm dịch vụ dễ dàng
    • Sức hút mạnh mẽ
    • Bộ lọc Cartridge hoặc thùng lọc cố định
    Yêu cầu báo giá