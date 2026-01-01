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    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with a silver body, black hose, and floor nozzle, set against a white background.

    Máy hút bụi khô và ướt

    NT 30/1 Me Classic

    Mã đơn hàng: 1.428-560.0

    NT 30/1 Me Classic là một máy hút bụi khô và ướt mạnh mẽ. Máy có công suất 1.500 Watt và dung tích 30 lít, có thể loại bỏ mọi loại bụi bẩn thô và ướt.