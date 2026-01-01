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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy hút bụi khô và ướt
Mã đơn hàng: 1.148-201.0Các thành phần chắc chắn, bền và công suất hút mạnh: máy hút bụi khô và ướt NT 30/1 Tact với hệ thống làm sạch bộ lọc Tact cải tiến và thùng chứa 30 lít, tấm cản và bánh xe kim loại.
Số pha (Ph)
1
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Lưu lượng khí (l/s)
74
Lực hút (mbar / kPa)
273 / 27.3
Dung tích thùng chứa (l)
30
Vật liệu thùng chứa
Nhựa
Công suất (W)
1380
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
35
Chiều dài dây điện (m)
7.5
Độ ồn (dB(A))
69
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
13.5
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
17.924
Kích thước (D x R x C) (mm)
560 x 370 x 580
Phạm vi cung cấp
Thiết bị