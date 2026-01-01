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    Kärcher industrial vacuum cleaner with a long hose and floor nozzle, grey and yellow design, on wheels.

    Máy hút bụi khô và ướt

    NT 30/1 Tact L

    Mã đơn hàng: 1.148-201.0

    Các thành phần chắc chắn, bền và công suất hút mạnh: máy hút bụi khô và ướt NT 30/1 Tact với hệ thống làm sạch bộ lọc Tact cải tiến và thùng chứa 30 lít, tấm cản và bánh xe kim loại.
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