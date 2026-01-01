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    Kärcher professional wet and dry vacuum cleaner with a long hose and floor nozzle, featuring a grey top and stainless steel body.

    Máy hút bụi khô và ướt

    NT 38/1 Me Classic

    Mã đơn hàng: 1.428-530.0

    Dù với kích cỡ hết sức nhỏ gọn, máy hút bụi khô/ẩm NT 38/1 Me Classic mạnh mẽ vẫn có thể hút số lượng lớn mọi loại chất bẩn mà không gặp khó khăn gì. Chính thùng chứa dung tích 38 lít đã giúp máy làm được điều này.
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