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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy hút bụi khô và ướt
Mã đơn hàng: 1.428-530.0Dù với kích cỡ hết sức nhỏ gọn, máy hút bụi khô/ẩm NT 38/1 Me Classic mạnh mẽ vẫn có thể hút số lượng lớn mọi loại chất bẩn mà không gặp khó khăn gì. Chính thùng chứa dung tích 38 lít đã giúp máy làm được điều này.
Số pha (Ph)
1
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Lưu lượng khí (l/s)
59
Lực hút (mbar / kPa)
227 / 22.7
Dung tích thùng chứa (l)
38
Vật liệu thùng chứa
Thép không gỉ
Công suất (W)
1500
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
35
Chiều dài dây điện (m)
6.5
Độ ồn (dB(A))
78
Màu sắc
Bạc
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
8.6
Kích thước (D x R x C) (mm)
375 x 360 x 735
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
Hướng dẫn sử dụng
Hướng dẫn sử dụng
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