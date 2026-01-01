Máy hút bụi khô và ướt NT 38/1 Me Classic dễ dàng loại bỏ một lượng lớn chất lỏng, bụi và bụi thô, nhờ vào tua bin 1500W mạnh mẽ. Thiết kế máy hút bụi nhỏ gọn, tiện lợi được trang bị bình chứa 38L mạnh mẽ. Máy NT Classic hút bụi khô ướt công nghiệp với công nghệ lọc đáng tin cậy. Một trong những điểm nổi bật của máy là Easy Service Concept, đảm bảo giảm chi phí vận hành và bảo trì.

Nhỏ gọn, mạnh mẽ và di động Độ ổn định tuyệt vời, khả năng điều khiển xoay dễ dàng và di chuyển thuận tiện nhờ hình dáng mỏng nhỏ và bốn con lăn lái. Bộ giảm xóc giúp bảo vệ toàn diện chắc chắn cho máy hút bụi và thiết bị. Công suất hút tuyệt vời Các thiết bị NT Classic với tua-bin 1.500 W mạnh mẽ có thể loại bỏ nhiều loại chất bẩn một cách đáng tin cậy. Đem lại kết quả vệ sinh tuyệt vời. Bảo dưỡng và tiện nghi Nhanh khác thường: Khái niệm thiết kế Easy Service cho phép tháo rời motor chỉ trong 44 giây Khả năng thay đổi motor nhanh chóng vừa tiết kiệm đáng kể thời gian lẫn chi phí. Máy hút bụi không có túi lọc Máy NT Classic động cơ đơn với tính năng bộ lọc Cartridge tried-and-tested Karcher Bộ lọc cho phép hút bụi liên tục mà không cần túi lọc.