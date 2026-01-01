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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy hút bụi khô và ướt
Mã đơn hàng: 1.428-620.0Thiết bị này là sản phẩm máy hút bụi khô/ẩm mạnh mẽ, thiết thực và có công suất lớn với các đặc tính vừa an toàn vừa hiệu quả tối ưu nhờ kết cấu nhỏ gọn, vốn được phát triển để phục vụ các nhu cầu cụ thể của cộng đồng nhà thầu vệ sinh thuộc lĩnh vực máy móc tự động và thương mại.
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Lưu lượng khí (l/s)
72
Lực hút (mbar / kPa)
249 / 24.9
Dung tích thùng chứa (l)
48
Vật liệu thùng chứa
Nhựa
Công suất (W)
1380
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
35
Chiều dài dây điện (m)
7.5
Độ ồn (dB(A))
71
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
10.2
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
14.635
Kích thước (D x R x C) (mm)
490 x 390 x 780
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm