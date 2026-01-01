Máy hút bụi khô ướt công nghiệp NT 48/1 có dung tích thùng chứa 48L. Máy được trang bị móc cáp tích hợp và ngăn chứa phụ kiện cho ống hút, dụng cụ cho sàn và công cụ có kẽ hở. Hộp lọc với bề mặt bộ lọc khổng lồ (0,8 m2) cung cấp lực hút cao không đổi. Hệ thống phao chắc chắn giúp việc ngắt luồng không khí được an toàn khi hút các chất lỏng. Ống thoát nước dễ dàng tiếp cận, khung gầm chắc chắn với bánh xe lớn được làm bằng kim loại, phanh cố định và tay nắm lõm tích hợp tại thùng chứa giúp việc vận chuyển được thoải mái.

Trút bỏ thùng chứa. Ống xả dễ dàng tiếp cận giúp xả chất thải thuận tiện. Ngăn chứa phụ kiện Các loại phụ kiện có thể gắn vào thùng chứa ở phía sau máy. Chốt kim loại chắc chắn Chốt cực kỳ chắc chắn có thể khóa hết sức đáng tin cậy. Móc dây Dây điện nguồn luôn được bảo quản an toàn để vận chuyển.