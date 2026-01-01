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    Kärcher professional wet and dry vacuum cleaner with a long hose and metal wand, featuring a grey body and black top.

    Máy hút bụi khô và ướt

    NT 48/1

    Mã đơn hàng: 1.428-620.0

    Thiết bị này là sản phẩm máy hút bụi khô/ẩm mạnh mẽ, thiết thực và có công suất lớn với các đặc tính vừa an toàn vừa hiệu quả tối ưu nhờ kết cấu nhỏ gọn, vốn được phát triển để phục vụ các nhu cầu cụ thể của cộng đồng nhà thầu vệ sinh thuộc lĩnh vực máy móc tự động và thương mại.
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