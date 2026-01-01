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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy hút bụi khô và ướt
Mã đơn hàng: 1.148-437.0Được cấp phép cho để giảm amiăng và sử dụng với nhiều ứng dụng khác: Máy hút bụi khô và ướt Model NT 50/1 Tact Te H với thùng chứa 50 lít để hút bụi nguy hiểm trong cấp lọc bụi H.
Số pha (Ph)
1
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Lưu lượng khí (l/s)
74
Lực hút (mbar / kPa)
273 / 27.3
Dung tích thùng chứa (l)
50
Công suất (W)
1380
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
35
Chiều dài dây điện (m)
7.5
Độ ồn (dB(A))
69
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
19.6
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
25.6
Kích thước (D x R x C) (mm)
640 x 370 x 1045
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Các lĩnh vực ứng dụng