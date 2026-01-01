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    Kärcher industrial vacuum cleaner with a grey body, yellow accents, large wheels, and a long hose with a floor nozzle.

    Máy hút bụi khô và ướt

    NT 50/1 Tact Te H

    Mã đơn hàng: 1.148-437.0

    Được cấp phép cho để giảm amiăng và sử dụng với nhiều ứng dụng khác: Máy hút bụi khô và ướt Model NT 50/1 Tact Te H với thùng chứa 50 lít để hút bụi nguy hiểm trong cấp lọc bụi H.
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