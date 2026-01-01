Máy hút bụi khô và ướt NT 50/1 Tact Te L | Kärcher

Bụi mịn, bụi thô và chất lỏng: Máy hút bụi khô và ướt công nghiệp NT 50/1 Tact Te là nhà vô địch thật sự. Bình chứa 50L chống sốc với bánh xe kim loại và ống thoát nước chịu dầu cũng như tay đẩy điều chỉnh độ cao, lý tưởng cho việc làm sạch không gian làm việc và máy móc trong các cơ sở sản xuất, nhà xưởng và trên các công trường xây dựng. Nó làm hài lòng tất cả những khách hàng khắt khe nhất trong ngành công nghiệp và xây dựng. Điều này được đảm bảo bởi hệ thống lưới lọc làm sạch Tact và màng lọc xếp li phẳng PES chống ẩm.

Tay cầm đẩy có thể điều chỉnh, công thái học Nhờ có khóa nhanh, tay gạt có thể điều chỉnh phù hợp với chiều cao của người điều khiển. Tay đẩy có thể dễ dàng gập lại để tiết kiệm diện tích khi cất giữ máy. Ổng xả chống dầu Ống thoát nước tích hợp, chống dầu để đổ chất lỏng dễ dàng. Đầu hút sàn rộng với khớp thay đổi nhanh Đầu hút sàn với lưỡi chổi quét và lưỡi chổi cao su. Dễ dàng chuyển đổi giữa hút bụi khô và ướt. Công tắc xoay trung tâm Chuyển đổi tiện lợi thông qua công tắc xoay trung tâm.