Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Máy hút bụi khô và ướt NT 50/1 Tact Te L | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with grey body, yellow accents, hose, and wheels, designed for professional use.

    Máy hút bụi khô và ướt

    NT 50/1 Tact Te L

    Mã đơn hàng: 1.148-411.0

    Máy hút bụi khô và ướt công nghiệp NT 50/1 Tact Te với nhiều tính năng. Bao gồm một bình chứa 50L với tay cầm có thể điều chỉnh và ống xả cũng như ổ cắm điện tích hợp.
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