Máy hút bụi khô và ướt NT 50/1 Tact Te L | Kärcher

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Máy hút bụi khô và ướt
Mã đơn hàng: 1.148-411.0Máy hút bụi khô và ướt công nghiệp NT 50/1 Tact Te với nhiều tính năng. Bao gồm một bình chứa 50L với tay cầm có thể điều chỉnh và ống xả cũng như ổ cắm điện tích hợp.
Số pha (Ph)
1
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Lưu lượng khí (l/s)
74
Lực hút (mbar / kPa)
273 / 27.3
Dung tích thùng chứa (l)
50
Vật liệu thùng chứa
Nhựa
Công suất (W)
1380
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
35
Chiều dài dây điện (m)
7.5
Độ ồn (dB(A))
68
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
18.3
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
23.986
Kích thước (D x R x C) (mm)
640 x 370 x 1045
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm