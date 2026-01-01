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    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with a long hose and wheeled base, featuring a grey and black design.

    Máy hút bụi khô và ướt

    NT 50/2 Me Classic

    Mã đơn hàng: 1.667-021.0

    Máy hút bụi khô và ướt hai motor NT 50/2 Me Classic với bộ lọc trụ và thùng chứa 50 lít. Dành cho mọi loại bụi bẩn ướt và thô. Hiệu suất hút tuyệt vời, dễ sử dụng và có chất lượng cao!