Máy hút bụi khô và ướt NT 55/2 Tact² Me I | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Thanh toán đa dạng
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Máy hút bụi khô và ướt
Mã đơn hàng: 1.667-237.0Máy hút bụi hiệu suất cao với bộ lọc tự động Tact² tự động và bộ chứa bằng thép không gỉ.
Số pha (Ph)
1
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Lưu lượng khí (l/s)
74
Lực hút (mbar / kPa)
254 / 25.4
Dung tích thùng chứa (l)
55
Vật liệu thùng chứa
Thép không gỉ
Công suất (W)
2760
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
40
Chiều dài dây điện (m)
10
Độ ồn (dB(A))
73
Màu sắc
Bạc
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
43
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
51.727
Kích thước (D x R x C) (mm)
710 x 570 x 1070
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm