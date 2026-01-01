Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Máy hút bụi khô và ướt NT 55/2 Tact² Me I | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a large cylindrical body, hose, and nozzle, mounted on wheels for mobility.

    Máy hút bụi khô và ướt

    NT 55/2 Tact² Me I

    Mã đơn hàng: 1.667-237.0

    Máy hút bụi hiệu suất cao với bộ lọc tự động Tact² tự động và bộ chứa bằng thép không gỉ.
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