Máy hút bụi khô và ướt NT 55/2 Tact² Me I | Kärcher

NT 55/2 Tact² Me I là một máy hút bụi hiệu suất cao, đạt hiệu quả cao trong các môi trường nhiều nhu cầu như nhà máy sản xuất. Máy có khung gầm bằng thép chắc chắn với thùng chứa bằng thép không gỉ đặt trên bánh xe, khiến cho việc đổ hết 55 lít rác trở nên dễ dàng. Máy cũng có hệ thống làm sạch bộ lọc Tact² độc đáo của Kärcher, tự động làm sạch các bộ lọc sau mỗi 7,5 giây, duy trì các tiêu chuẩn lọc cao nhất mọi lúc và mang lại lợi ích lớn về năng suất. Với hiệu suất động cơ đôi và ống hút 4m, NT 55/2 Me I cung cấp một sự pha trộn tuyệt vời về hiệu suất, tính di động và năng suất.

Cơ chế thiết lập Dể dàng nâng và hạ thùng chứa. Chỉ thùng chứa được tháo để trút ra. Thiết bị và khung gầm vẫn ở vị trí sử dụng. Máy hút bụi ướt và khô thực tế Khi hút chất lỏng, máy sẽ tự động tự tắt nếu mức độ nạp tối đa đạt được, nhờ khả năng tự động điều khiển mức nạp. Thùng chứa bằng thép không gỉ cơ động Các thùng chứa được gửi có thể được gỡ bỏ thuận tiện từ khung xe và hướng để xử lý / đổ.