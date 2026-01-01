Với bình chứa 70 lít, máy hút bụi khô và ướt động cơ kép NT 70/2 Me Classic có thể một lượng lớn hút bụi bẩn khô và ướt. Với sức hút cao và bộ lọc hiệu quả cao, máy hút bụi làm cho việc hút tất cả các loại bụi khô và ướt trở nên nhẹ nhành. Hơn nữa, máy hút bụi mạnh mẽ được trang bị một ống thoát nước. Máy hút bụi mang đến khả năng di động vượt trội nhờ tay cầm đẩy và khung xe cực kỳ chắc chắn với bánh xe bằng kim loại.

Mạnh mẽ và dễ vận chuyển Vô cùng linh hoạt trên mọi bề mặt nhờ khung gầm chắc chắn, bánh xe kim loại và lớn. Tay cầm tiêu chuẩn đảm bảo vận chuyển thuận tiện. Công suất hút tuyệt vời 2 motor mạnh mẽ đảm bảo sức hút vượt trội. Sức hút mạnh mẽ đảm bảo kết quả làm sạch tuyệt vời và hiệu quả tối đa. Phục vụ thuận tiện Nhanh khác thường: Khái niệm thiết kế Easy Service cho phép tháo rời motor chỉ trong 44 giây Khả năng thay đổi motor nhanh chóng vừa tiết kiệm đáng kể thời gian lẫn chi phí. Máy hút bụi không có túi lọc Máy hút bụi NT Classic hai động cơ được trang bị bộ lọc Kärcher đã được thử nghiệm và kiểm tra. Bộ lọc cho phép hút bụi liên tục mà không cần túi lọc.