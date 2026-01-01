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Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy hút bụi khô và ướt
Mã đơn hàng: 1.667-224.0NT 70/2 Me Classic là máy hút bụi khô và ướt với động cơ kép mạnh mẽ và dễ sử dụng với bình chứa 70 lít cho bụi bẩn bao gồm bụi khô và bụi ướt.
Số pha (Ph)
1
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Lưu lượng khí (l/s)
53
Lực hút (mbar / kPa)
225 / 22.5
Dung tích thùng chứa (l)
70
Vật liệu thùng chứa
Thép không gỉ
Công suất (W)
2300
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
40
Chiều dài dây điện (m)
7.5
Độ ồn (dB(A))
76
Màu sắc
Bạc
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
18.5
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
24.952
Kích thước (D x R x C) (mm)
580 x 510 x 850
Phạm vi cung cấp
Thông tin sản phẩm
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