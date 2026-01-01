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    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with a grey top, stainless steel body, and black hose on wheels.

    Máy hút bụi khô và ướt

    NT 70/2 Me Classic

    Mã đơn hàng: 1.667-224.0

    NT 70/2 Me Classic là máy hút bụi khô và ướt với động cơ kép mạnh mẽ và dễ sử dụng với bình chứa 70 lít cho bụi bẩn bao gồm bụi khô và bụi ướt.
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