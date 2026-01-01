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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy hút bụi khô và ướt
Mã đơn hàng: 1.667-269.0Máy hút bụi khô ướt NT dòng 70 công suất lớn với dung tích thùng chứa 70L và có thể trang bị tới 3 động cơ. Với lực hút mạnh, máy còn rất ấn tượng với khả năng hút ướt và bụi cứng đầu.
Số pha (Ph)
1
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Lưu lượng khí (l/s)
74
Lực hút (mbar / kPa)
254 / 25.4
Dung tích thùng chứa (l)
70
Vật liệu thùng chứa
Nhựa
Công suất (W)
2400
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
40
Chiều dài dây điện (m)
10
Độ ồn (dB(A))
79
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
25.2
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
32.4
Kích thước (D x R x C) (mm)
720 x 510 x 975
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm