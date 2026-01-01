Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!

    Kärcher professional wet and dry vacuum cleaner with a grey and black body, hose, and floor nozzle.

    Máy hút bụi khô và ướt

    NT 70/2

    Mã đơn hàng: 1.667-269.0

    Máy hút bụi khô ướt NT dòng 70 công suất lớn với dung tích thùng chứa 70L và có thể trang bị tới 3 động cơ. Với lực hút mạnh, máy còn rất ấn tượng với khả năng hút ướt và bụi cứng đầu.
    Yêu cầu báo giá