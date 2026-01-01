Dòng máy hút bụi khô ướt NT 70 - gồm các túi hút bụi khô lớn, mạnh mẽ với tối đa có thể lên tới 3 động cơ. Một dòng máy hoàn hảo đặc biệt khi dùng hút bụi khô và ướt. Lực hút mạnh mẽ đã được Karcher kiểm tra, thử nghiệm và đảm bảo về chất lượng ở mức giá thấp.

Ngăn phụ kiện tích hợp Bộ giảm xóc lớn với khoang chứa thiết bị. Ống xả tích hợp Thùng chứa có thể trút bỏ dễ dàng thông qua ống xả. Cực kỳ thiết thực nhờ công suất lắng cực lớn đạt 70 lít. Tay đẩy an toàn, hiệu quả NT 70 có tay đẩy an toàn, hiệu quả giúp máy lăn được. Bộ giảm xóc mạnh mẽ Bộ giảm xóc mạnh mẽ giúp bảo vệ máy không bị rung lắc và va đập