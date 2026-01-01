Máy hút bụi NT 75/1 Me Ec H Z22 là máy hút bụi khô và ướt hoạt động an toàn, mạnh mẽ với động cơ đơn. Đặc biệt, sử dụng lý tưởng cho môi trường dễ cháy nổ và loại bỏ bụi nổ trong lớp nguy hiểm zone 22, cũng như bụi gây nguy hiểm cho sức khỏe trong lớp bụi H. Bộ dẫn động EC không chổi than có tuổi thọ 5000 giờ. Một túi lọc lông cừu và bộ lọc an toàn đảm bảo xử lý bụi triệt để.

Zone 22 + bụi loại H Đối với bụi dễ cháy trong các loại bụi nổ, Zone 22 và các loại bụi gây nguy hiểm cho sức khỏe, loại bụi H. Hệ thống chống tĩnh điện Tất cả các máy hút bụi an toàn của Kärcher đều có hệ thống chống tĩnh điện liên tục với các phụ kiện dẫn điện. Motor EC không chổi than Động cơ EC không chổi than có tuổi thọ 5000 giờ - lý tưởng để sử dụng liên tục.