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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy hút bụi khô và ướt
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 1.667-239.0Máy hút bụi NT 75/1 Me Ec H Z22 là máy hút bụi khô và ướt hoạt động an toàn, mạnh mẽ với động cơ đơn, phù hợp cho bụi dễ cháy nổ (đánh giá nguy hiểm: zone 22) với hệ thống chống tĩnh điện liên tục.
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Lưu lượng khí (l/s)
61
Lực hút (mbar / kPa)
220 / 22
Dung tích thùng chứa (l)
75
Công suất (W)
1000
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
40
Chiều dài dây điện (m)
10
Độ ồn (dB(A))
76
Màu sắc
Bạc
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
27.8
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
33.2
Kích thước (D x R x C) (mm)
640 x 540 x 925
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
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