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    Kärcher professional wet and dry vacuum cleaner with a metal drum, hose, and wheels, featuring a yellow control knob and warning labels.

    Máy hút bụi khô và ướt

    NT 75/1 Me Ec H Z22

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.667-239.0

    Máy hút bụi NT 75/1 Me Ec H Z22 là máy hút bụi khô và ướt hoạt động an toàn, mạnh mẽ với động cơ đơn, phù hợp cho bụi dễ cháy nổ (đánh giá nguy hiểm: zone 22) với hệ thống chống tĩnh điện liên tục.
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