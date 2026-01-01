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Quốc gia: Việt Nam
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Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Lưu lượng khí (l/s)
61
Lực hút (mbar / kPa)
220 / 22
Dung tích thùng chứa (l)
75
Công suất (W)
1000
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
40
Chiều dài dây điện (m)
10
Độ ồn (dB(A))
76
Màu sắc
Bạc
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
25.1
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
31.859
Kích thước (D x R x C) (mm)
695 x 540 x 1012
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Các lĩnh vực ứng dụng