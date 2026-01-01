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    Kärcher industrial vacuum cleaner with a stainless steel body, black and yellow accents, and a long hose attachment.

    Máy hút bụi khô và ướt

    NT 75/1 Me Ec H Z22

    Mã đơn hàng: 1.667-331.0

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