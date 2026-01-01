Máy hút bụi khô và ướt NT 75/1 Tact Me Te H | Kärcher

Đây là chiếc máy hút bụi Class H đầu tiên của Kärcher thuộc hạng kích cỡ này. Với hệ thống hoàn thiện đầy tinh vi, NT 75/1 Tact đem lại giải pháp an toàn vượt trội giúp loại bỏ các bụi bẩn độc hại. Được trang bị hệ thống Tact và thùng chứa bằng thép không gỉ dung tích 75 lít giúp dòng máy hút bụi khô và ướt này hoàn toàn đáp ứng được các quy định của pháp luật dành máy hút bụi an toàn Class H, thậm chí có thể loại bỏ bụi amiang (phù hợp với tiêu chuẩn TRGS 519). Thiết bị sẽ tự động giám sát tốc độ khí, bộ báo động âm thanh khi tốc độ tụt xuống thấp hơn giá trị giới hạn là 20 m/s. Bộ lọc chính H-class có hiệu suất lọc đạt 99.995%. Bộ túi lọc bụi an toàn đi kèm giúp bảo đảm quá trình thải bỏ không phát sinh bụi ra ngoài môi trường.

Hoàn thành các yêu cầu thử nghiệm đối với loại bụi H, với thử nghiệm bổ sung cho "Amiăng" theo TRGS 519 Ở Đức, chỉ những máy hút bụi an toàn có giấy phép này mới được phép sử dụng để hút bụi có chứa amiăng. Công tắc chọn ống Đường kính ống hút kết nối có thể chọn lựa trong trường vận hành.