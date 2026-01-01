Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Máy hút bụi khô và ướt NT 75/1 Tact Me Te H | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a silver body, black top, and wheels, featuring a long hose and floor nozzle.

    Máy hút bụi khô và ướt

    NT 75/1 Tact Me Te H

    Mã đơn hàng: 1.667-294.0

    Máy hút bụi khô và ướt chuyên dụng có thùng chứa bằng thép không gỉ dung tích 75 lít, bền, giúp loại bỏ các loại bụi thuộc lớp có hại cho sức khỏe (kể cả bụi amiang). Chức năng Te dùng để kết nối với các công cụ điện cầm tay.
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