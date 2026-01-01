Máy hút bụi khô và ướt NT 75/1 Tact Me Te H | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Máy hút bụi khô và ướt
Mã đơn hàng: 1.667-294.0Máy hút bụi khô và ướt chuyên dụng có thùng chứa bằng thép không gỉ dung tích 75 lít, bền, giúp loại bỏ các loại bụi thuộc lớp có hại cho sức khỏe (kể cả bụi amiang). Chức năng Te dùng để kết nối với các công cụ điện cầm tay.
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Lưu lượng khí (l/s)
74
Lực hút (mbar / kPa)
254 / 25.4
Dung tích thùng chứa (l)
75
Công suất (W)
1000
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
35
Chiều dài dây điện (m)
10
Độ ồn (dB(A))
67
Màu sắc
Bạc
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
24.6
Kích thước (D x R x C) (mm)
640 x 540 x 925
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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