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    Kärcher professional wet and dry vacuum cleaner with a stainless steel body and attached hose, standing on wheels.

    Máy hút bụi khô và ướt

    NT 75/2 Tact² Me

    Mã đơn hàng: 1.667-288.0

    Hệ thống Kärcher Tact² đã từng được ưa chuộng như các hệ thống chuyên dụng và toàn diện nhờ mức độ cơ động cao và hiệu suất tuyệt vời, kết cấu vững chắc và nhiều tính năng thiết kế thực tế của chúng. Máy hút bụi khô ướt NT 75/2 Tact² Me được cung cấp toàn bộ gói chống tĩnh điện theo tiêu chuẩn. Hệ thống xử lý ngay cả lượng lớn bụi mịn.
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