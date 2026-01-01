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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy hút bụi khô và ướt
Mã đơn hàng: 1.667-288.0Hệ thống Kärcher Tact² đã từng được ưa chuộng như các hệ thống chuyên dụng và toàn diện nhờ mức độ cơ động cao và hiệu suất tuyệt vời, kết cấu vững chắc và nhiều tính năng thiết kế thực tế của chúng. Máy hút bụi khô ướt NT 75/2 Tact² Me được cung cấp toàn bộ gói chống tĩnh điện theo tiêu chuẩn. Hệ thống xử lý ngay cả lượng lớn bụi mịn.
Số pha (Ph)
1
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Lưu lượng khí (l/s)
74
Lực hút (mbar / kPa)
254 / 25.4
Dung tích thùng chứa (l)
75
Vật liệu thùng chứa
Thép không gỉ
Công suất (W)
2760
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
40
Chiều dài dây điện (m)
10
Độ ồn (dB(A))
73
Màu sắc
Bạc
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
27.8
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
35
Kích thước (D x R x C) (mm)
630 x 545 x 920
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm