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    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with a stainless steel body, black hose, and wheeled base.

    Máy hút bụi khô và ướt

    NT 90/2 Me Classic

    Mã đơn hàng: 1.667-701.0

    Với thùng chứa dung tích lớn 90 lít, máy hút bụi khô và ướt NT 90/2 Me Classic với hai mô-tơ công suất cao có thể hút dễ dàng các loại bụi bẩn ướt và khô, ngay cả những loại bụi lớn. Máy sở hữu lực hút, khả năng vận hành cùng với chất lượng vượt trội.
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