Dù là bụi, chất bẩn thô hay chất lỏng, máy hút bụi khô và ướt với công suất cao của máy NT 90/2 Me Classic đều có thể xử lý dễ dàng kết hợp với thùng chứa siêu lớn 90 lít. Máy được thiết kế để hút nhiều loại bụi bẩn với khối lượng lớn và nổi bật bởi sự dễ dàng vận hành. Máy hút bụi này được trang bị hai mô-tơ bền bỉ, chất lượng cao, tay đẩy tiêu chuẩn, khung gầm siêu cứng cáp với bánh xe bằng kim loại. Ngoài ra, máy còn đi kèm với một bộ lọc trụ tròn hiệu suất cao và ống xả tiện dụng.

Máy hút bụi không có túi lọc Máy hút bụi NT Classic hai động cơ được trang bị bộ lọc Kärcher đã được thử nghiệm và kiểm tra. Bộ lọc cho phép hút bụi liên tục mà không cần túi lọc. Mạnh mẽ và dễ vận chuyển Vô cùng linh hoạt trên mọi bề mặt nhờ khung gầm chắc chắn, bánh xe kim loại và lớn. Tay cầm tiêu chuẩn đảm bảo vận chuyển thuận tiện. Công suất hút tuyệt vời 2 motor mạnh mẽ đảm bảo sức hút vượt trội. Sức hút mạnh mẽ đảm bảo kết quả làm sạch tuyệt vời và hiệu quả tối đa. Ống xả Ống xả dễ dàng tiếp cận giúp xả chất thải thuận tiện. Phục vụ thuận tiện Nhanh khác thường: Khái niệm thiết kế Easy Service cho phép tháo rời motor chỉ trong 44 giây Khả năng thay đổi motor nhanh chóng vừa tiết kiệm đáng kể thời gian lẫn chi phí.