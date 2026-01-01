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Máy hút bụi khô và ướt
Mã đơn hàng: 1.667-701.0Với thùng chứa dung tích lớn 90 lít, máy hút bụi khô và ướt NT 90/2 Me Classic với hai mô-tơ công suất cao có thể hút dễ dàng các loại bụi bẩn ướt và khô, ngay cả những loại bụi lớn. Máy sở hữu lực hút, khả năng vận hành cùng với chất lượng vượt trội.
Số pha (Ph)
1
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Lưu lượng khí (l/s)
53
Lực hút (mbar / kPa)
225 / 22.5
Dung tích thùng chứa (l)
90
Vật liệu thùng chứa
Thép không gỉ
Công suất (W)
2300
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
40
Chiều dài dây điện (m)
7.5
Độ ồn (dB(A))
76
Màu sắc
Bạc
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
19
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
26.032
Kích thước (D x R x C) (mm)
580 x 510 x 995
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
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