Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống áp lực cao, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with connectors on both ends, set against a plain white background.

    Ống áp lực cao, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

    Mã đơn hàng: 6.110-041.0

    Giá trị ấn tượng và thiết bị cơ bản: ống áp lực cao, (ID 10), dài 10 m, cho áp suất lên đến 220 bar.
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