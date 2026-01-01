Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống áp lực cao, 10 m, ID 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-cuộn ống nối | Kärcher

    Black Kärcher high-pressure cleaner hose coiled neatly, featuring connectors at both ends.

    Ống áp lực cao, 10 m, ID 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-cuộn ống nối

    Mã đơn hàng: 6.391-238.0

    Ống áp lực cao 10 m (M 22 x 1.5) có bảo vệ xoắn. Với đầu nối súng phun AVS được cấp bằng sáng chế và khớp nối thủ công. Dữ liệu khác: DN 6/155°C / 250 bar.
    Yêu cầu báo giá