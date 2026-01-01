Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống áp lực cao, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with connectors on both ends, featuring yellow text on black rubber.

    Ống áp lực cao, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

    Mã đơn hàng: 6.110-034.0

    Ống áp lực cao 10 m dài với kết nối vít tay EASY!Lock ở 2 đầu. ID 6, áp lực có thể tối đa đến 250 bar.
    Yêu cầu báo giá