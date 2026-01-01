Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống áp lực cao, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with yellow and grey connectors on a white background.

    Ống áp lực cao, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

    Mã đơn hàng: 6.110-035.0

    Ống áp lực cao có kết nối vít tay EASY!Lock ở cả hai đầu (ID 6), dài 10 m. Thích hợp cho áp suất lên đến 250 bar với ANTI!Twist.
    Yêu cầu báo giá