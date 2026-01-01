Ống áp lực cao, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 6.110-056.0Ống áp lực cao (ID 6) với ANTI!Twist và kết nối vít tay EASY!Lock ở cả hai đầu. Cho áp suất lên đến 300 bar. Dài 10 m.
Nhiệt độ (°C)
Tối đa 155
Ren kết nối
2 x EASY!Lock
Chiều dài (m)
10
Áp lực tối đa (bar)
300
ID ( )
6
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
2.02
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com