Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống áp lực cao, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with connectors on both ends, featuring yellow text on black rubber.

    Ống áp lực cao, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock

    Mã đơn hàng: 6.110-056.0

    Ống áp lực cao (ID 6) với ANTI!Twist và kết nối vít tay EASY!Lock ở cả hai đầu. Cho áp suất lên đến 300 bar. Dài 10 m.
    Yêu cầu báo giá