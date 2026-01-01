Ống áp lực cao, 10 m, ID 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-cuộn ống nối | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 6.390-025.0Ống áp lực cao 10 m (M 22 x 1.5) có bảo vệ xoắn. Với đầu nối súng phun AVS được cấp bằng sáng chế và khớp nối thủ công. Dữ liệu khác: DN 8/155°C / 315 bar.
Nhiệt độ (°C)
Tối đa 155
Ren kết nối
1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-cuộn ống nối
Chiều dài (m)
10
Áp lực tối đa (bar)
315
ID ( )
8
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
2.326
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com