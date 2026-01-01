Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống áp lực cao, 10 m, ID 8, 315 bar, M22 x 1,5 | Kärcher

    Placeholder image

    Ống áp lực cao, 10 m, ID 8, 315 bar, M22 x 1,5

    Mã đơn hàng: 9.751-087.0

    Ống áp lực cao 10m (DN 8) có kết nối vít M22 × 1.5 ở cả hai đầu, để kết nối với các máy thuộc dòng HD Classic.
    Yêu cầu báo giá