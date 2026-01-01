Ống áp lực cao, 10 m, ID 8, 315 bar, M22 x 1,5 | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 9.751-087.0Ống áp lực cao 10m (DN 8) có kết nối vít M22 × 1.5 ở cả hai đầu, để kết nối với các máy thuộc dòng HD Classic.
Kích thước (D x R x C) (mm)
290 x 290 x 70
Ren kết nối
M22 x 1,5
Chiều dài (m)
10
Áp lực tối đa (bar)
315
ID ( )
8
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
2.6
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com