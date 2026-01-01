Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống áp lực cao, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with connectors on both ends, set against a plain white background.

    Ống áp lực cao, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

    Mã đơn hàng: 6.110-042.0

    Với kết nối vít tay EASY!Lock sáng tạo cho áp suất lên đến 220 bar: ống áp lực cao dài 15 m (ID 10).
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