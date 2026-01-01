Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống áp lực cao, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

    Coiled black Kärcher high-pressure cleaner hose with connectors on both ends, placed on a white background.

    Ống áp lực cao, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5

    Mã đơn hàng: 6.390-023.0

    Kết nối ở 2 đầu, M22 x 1.5 với bảo vệ xoắn.
    Yêu cầu báo giá