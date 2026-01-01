Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống áp lực cao, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Coiled black Kärcher high-pressure hose with connectors on both ends, set against a plain white background.

    Ống áp lực cao, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock

    Mã đơn hàng: 6.110-059.0

    Thích hợp cho áp suất làm việc lên tới 250 bar: ống áp lực cao (ID 12), dài 15 m, với kết nối vít tay EASY!Lock tiện lợi ở cả hai đầu.
    Yêu cầu báo giá