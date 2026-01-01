Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống áp lực cao, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

    Coiled black Kärcher high-pressure hose with connectors on both ends, set against a plain white background.

    Ống áp lực cao, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x M22 x 1,5

    Mã đơn hàng: 6.391-849.0

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