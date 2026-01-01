Ống áp lực cao, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-cuộn ống nối | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 6.110-036.0Với kết nối cuộn ống AVS và ống áp lực cao (ID 6, dài 15 m, áp suất lên đến 250 bar) với kết nối vít tay EASY!Lock.
Nhiệt độ (°C)
Tối đa 155
Ren kết nối
1 x EASY!Lock / 1 x AVS-cuộn ống nối
Chiều dài (m)
15
Áp lực tối đa (bar)
250
ID ( )
6
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
2.517
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com