Ống áp lực cao, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-cuộn ống nối | Kärcher

Mã đơn hàng : 6.110-037.0

Ống áp lực cao, (ID 6), dài 15 m, cho áp suất làm việc lên tới 250 bar. Với ANTI!Twist cho cuộn ống có kết nối AVS. Đầu còn lại có kết nối vít tay EASY!Lock.