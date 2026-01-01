Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống áp lực cao, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-cuộn ống nối | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with connectors, black with yellow text, on a white background.

    Ống áp lực cao, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-cuộn ống nối

    Mã đơn hàng: 6.110-037.0

    Ống áp lực cao, (ID 6), dài 15 m, cho áp suất làm việc lên tới 250 bar. Với ANTI!Twist cho cuộn ống có kết nối AVS. Đầu còn lại có kết nối vít tay EASY!Lock.
    Yêu cầu báo giá