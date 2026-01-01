Ống áp lực cao, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-cuộn ống nối | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 6.110-037.0Ống áp lực cao, (ID 6), dài 15 m, cho áp suất làm việc lên tới 250 bar. Với ANTI!Twist cho cuộn ống có kết nối AVS. Đầu còn lại có kết nối vít tay EASY!Lock.
Nhiệt độ (°C)
Tối đa 155
Ren kết nối
1 x EASY!Lock / 1 x AVS-cuộn ống nối
Chiều dài (m)
15
Áp lực tối đa (bar)
250
ID ( )
6
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
2.6
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com