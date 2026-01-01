Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống áp lực cao, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

    Coiled black hose with yellow and black connectors, suitable for Kärcher high-pressure cleaner.

    Ống áp lực cao, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5

    Mã đơn hàng: 6.390-010.0

    Với kết nối vít ở 2 đầu, M22 x 1.5 với bảo vệ khuỷu.
    Yêu cầu báo giá