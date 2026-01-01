Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống áp lực cao, 15 m, ID 8, 315 bar | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with connectors on both ends, set against a plain white background.

    Ống áp lực cao, 15 m, ID 8, 315 bar

    Mã đơn hàng: 6.110-033.0

    Ống áp lực cao dài 15 m, ID 8, với ANTI!Twist ở cả hai đầu và kết nối vít tay EASY!Lock tiết kiệm thời gian.
    Yêu cầu báo giá