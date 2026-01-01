Ống áp lực cao, 15 m, ID 8, 315 bar | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 6.110-033.0Ống áp lực cao dài 15 m, ID 8, với ANTI!Twist ở cả hai đầu và kết nối vít tay EASY!Lock tiết kiệm thời gian.
ID (mm)
8
Nhiệt độ (°C)
Tối đa 155
Áp lực tối đa (bar)
315
Chiều dài (m)
15
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
3.287
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com