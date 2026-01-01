Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống áp lực cao, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with connectors on both ends, set against a plain white background.

    Ống áp lực cao, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

    Mã đơn hàng: 6.110-043.0

    Các tính năng chính của ống áp lực cao (ID 10): dài 20 m với kết nối vít tay EASY!Lock cực kỳ tiết kiệm và tiện lợi ở hai đầu.
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